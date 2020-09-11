طارق يحيى: على إدارة الزمالك محاسبة بعض لاعبي الفريق

طالب طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي، مجلس إدارة نادي الزمالك، بأن يتخذ موقفا تجاه بعض اللاعبين بالفريق بعد التعادل أمام سموحة في الدوري.
وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام سموحة بنتيجة 3-3 ضمن الأسبوع الـ26 لمسابقة الدوري، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وقال يحيى في تصريحات ببرنامجه عبر قناة الزمالك، إن بعض اللاعبين بعيدون عن مستواهم، ويجب أن يكون هناك موقف تجاههم.
وأضاف: "بعدما كان من المفترض أن تنتهي المباراة بنتيجة قياسية وكبيرة، وإحراز عدد أهداف كبير، نتفاجأ بأن المباراة تنتهي بالتعادل".
وارتفع رصيد الزمالك إلى 52 نقطة، فيما ارتفع رصيد سموحة لـ33 نقطة.
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