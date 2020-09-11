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تطور جديد في صفقة سواريز

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد يخص مستقبل لويس سواريز مهاجم برشلونة، الذي اقترب من الرحيل هذا الصيف.

 

وتفيد بعض التقارير بأن سواريز توصل لاتفاق مع يوفنتوس، لكن هناك خيارا آخر على الطاولة، وهو أتلتيكو مدريد، وفقًا لقناة "Deportes Cuatro".

 

وأضافت القناة "سواريز يُفضل البقاء في إسبانيا، وهو متحمس للعمل تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني، وأوقف محادثاته مع يوفنتوس".

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وأشار التقرير إلى أن مهاجم الأتلتي، ألفارو موراتا، قد ينتهي به الأمر بالعودة ليوفنتوس، وسيستمع النادي للعروض المقدمة لدييجو كوستا، ليفسح المجال أمام ضم سواريز.

 

وأفاد التقرير بأن سواريز سيحصل على راتب سنوي، أقل بكثير مما عرضه عليه يوفنتوس (10 ملايين يورو)، لكن المفاوضات لا تزال مستمرة حتى الآن.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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