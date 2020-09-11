أحمد السيد يشارك متابعيه صورة بصحبة أمير كرارة

شارك أحمد السيد نجم النادى الأهلي السابق، جمهوره بصور جديد له عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد السيد بصحبة النجم أمير كرارة نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي يوم الجمعة مع الإسماعيلي باستاد الجيش ببرج العرب على أن يواجه في ذات الملعب الاتحاد السكندري يوم الاثنين مباشرة.