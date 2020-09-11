نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتصريح مثير.. هاري كين يحسم مصيره بشأن الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد المهاجم الأنجليزي هاري كين على أنباء رحيله عن فريق توتنهام هوتسبير خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد إهتمام عدد كبير من الأندية على رأسها ريال مدريد الإسباني.

يبدأ المهاجم الأنجليزي منافسات البريمرليج هذا الموسم الاحد المقبل أمام نادي إيفرتون أملأ في تحسين المركز السادس الذي حل به الفريق في الموسم الماضي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة " ديلي أكسبريس " البريطانية رد هاري كين على أنباء رحيله عن توتنهام هوتسبير قائلاً :" لدي الكثير لافعله في الوقت الحالي أعتقد أنه لازال على إدخال تحسينات على أسلوب لعبي، لحصد الألقاب".

واضاف :" من الواضح أننا كنا نحب الحصول على عدد قليل من ألقاب الفريق في غرفة الجوائز ولكن من وجهة نظر شخصية أشعر أنني تحسنت كثيرًا، وسجلت العديد من الأهداف وأشعر أنني أتطور كلاعب بعد عام عام واكتساب الخبرة عامًا بعد عام، وتحسينًا عامًا بعد عام".

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واستكمل :" في الموسمين الماضيين ، تعرضت للإصابات للعوائق قليلاً، لكنني تمكنت من تسجيل بعض الأهداف وتقديم أداء جيد في المباريات ".

وتابع :"أعتقد أنني قادم إلى فترة من مسيرتي الآن حيث حان الوقت للمضي قدمًا".

وأضاف :"آمل في السنوات الست أو السبع أو الثماني المقبلة على المستوى الأعلى، أن أحافظ على لياقتي وصحتي ، وأن أواصل القيام بأشياء رائعة. أشعر أن لدي المزيد في الخزان ، أشعر أنني يمكن أن أحصل على الكثير من التحسينات التي يمكنني القيام بها وأن أحصل على أفضل بكثير مما كنت عليه".

وعن تراجع مستواه التهديفي وخسارة لقب البريمرليج قال :"حتى الآن كان الأمر جيدًا ، لكن نوع الشخص الذي أعتقد أنه يمكنني دائمًا التحسن.

واختتم :"إنني أتطلع إلى هذا الموسم على وجه الخصوص ، السنوات القادمة ، لمحاولة تسجيل المزيد من الأهداف ، وآمل أن أحصل على بعض كؤوس الفريق تحت الحزام وأن نبدأ حقًا من هناك."