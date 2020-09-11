نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامي: الزمالك تعاقد مع 3 لاعبين من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن نادي الزمالك سيعلن عن صفقات مدوية خلال الأيام المقبلة.

وقال عمر ربيع في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الزمالك حصل على توقيع عبدالله بكري، ورجب بكار، ونبيل عماد دونجا، واللاعبين وقعوا على عقود مبدئية".

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وأضاف: "الزمالك عرض 50 مليون جنيه لضم الثلاثي بشكل مبدئي".

وواصل:" في حالة تم الحكم نهائيا لصالح الزمالك في قضية أحمد الشناوي، فأن مسئولو النادي الأبيض يدرسون دفع مقابل مالي بالإضافة لقيمة غرامة الشناوي، والمفاوضات لازالت جارية".

وأكمل: "اللاعبين وقعوا على ورقة رغبة وعقود مبدئية، ولكن ليس لها قيمة حال رفض بيراميدز الاستغناء عنهم في الميركاتو الصيفي، العقود لن تكون بلا قيمة بدون الاستغناء الموجه إلى الزمالك".