نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يخطر أندية القسم الرابع بموعد مباريات الترقي في المقال التالي
وحددت اللجنة يوم السبت 17 أكتوبر موعدا لانطلاق منافسات دوري الترقي للقسم الثالث، بنفس الشروط المعلنة سابقا برقم113 بتاريخ 10 مارس 2020.
أشارت اللجنة في خطابها المرسل للأندية الي إقامة جميع المباريات المتبقية، من المسابقة ومنافسات دوري الترقي بدون جمهور، مع اخطار الاتحاد باسماء الفرق صاحبة المركز الأول بكل محافظة، وموقف الإنذارات والايقافات للاعبيها.
يذكر ان اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قامت مطلع هذا الأسبوع بعمل التحاليل الطبية لجميع فرق القسمين الثالث والرابع، تمهيدا لاستئناف مباريات الدوري.
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