نجم الأهلي يدرس الرحيل بسبب فايلر

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أحمد جودة - القاهرة - خرج صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من قائمة المارد الأحمر الأهلي، قبل ساعات من مباراة الإسماعيلي التي ستقام غدًا ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.
رحيل صالح جمعة عن الأهلي
كشفت مصدر مقرب من صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن اللاعب يشعر باستياء من فايلر بعدما صرح المدرب السويسري بأن اللاعب غير جاهز فنيًا عقب مشاركته في مباراة المصري البورسعيدي.
وأوضح المصدر أن صالح جمعة يدرس الرحيل بقوة في نهاية الموسم الجاري، بعد ضعف فرص مشاركاته مع المدرب السويسري رنيه فايلر.
ومن المنتظر أن يكون هذا الموسم هو الأخير لصالح جمعة داخل صفوف القلعة الحمراء بعدما وصلت علاقته مع الجهاز الفني إلى طريق مسدود خلال الآونة الأخيرة.
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