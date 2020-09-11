نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق ريال مدريد الإسباني أولى مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
موعد أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني
كشفت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، عن أولى مباريات الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد في البطولة المحلية للموسم الجديد 2020/2021.
ويبدأ نادي ريال مدريد حامل اللقب، الموسم من الجولة الثانية، إذ تم تأجيل أول مباراة الليجا بالجولة الأولى، أمام خيتافي في موعد سيتم تحديده لاحقًا، بسبب المشاركات الأوروبية.
ومن المقرر أن تُقام أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني للموسم الجديد، قواعده أمام ريال سوسيداد.
موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسييداد
ويستهل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني أولى مبارياته في الليجا أمام ريال سوسيداد يوم 20 من الشهر الجاري (خارج أرضه).
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على موعد أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.