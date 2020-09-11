نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الأهلى أنهى صفقة كريم فؤاد لاعب النجوم المعار إلي نادي انبي، مقابل 12 مليون جنيه، بعد اتفاقه مع مسؤولي النجوم على شراء عقد اللاعب.
وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار":
"الأهلي بعد انهاء الصفقة مع النجوم، يتفاوض حاليًا مع نادي انبي من أجل اقناعه بالتراجع عن تمديد اعارة اللاعب في الموسم الجديد، خصوصا في ظل وجود بند يسمح للفريق البترولي بتمديد إعارة كريم فؤاد لمدة موسم جديد دون الرجوع لمسؤولي النجوم.
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