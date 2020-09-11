- 1/2
- 2/2
جاري التحميل ...
11:47 مساءً - 10 سبتمبر، 2020
إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، حصل على جائزة أفضل هداف لنهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين.
وتوج إيهاب أمين هدافا للنهائي بعد أن قدم أداء مميزا للغاية، وكان أحد أفضل اللاعبين في البطولة بشكل عام.
وكان الأهلي قد خسر أمام الاتحاد السكندري بمجموع المباريات بنتيجة ٣-١، ليكتفي بالمركز الثاني والميدالية الفضية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إيهاب أمين هدافا لنهائي دوري السوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الأهلى المصرى الرسمى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.