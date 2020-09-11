

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 11:47 مساءً - 10 سبتمبر، 2020 إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، حصل على جائزة أفضل هداف لنهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين.

وتوج إيهاب أمين هدافا للنهائي بعد أن قدم أداء مميزا للغاية، وكان أحد أفضل اللاعبين في البطولة بشكل عام.

وكان الأهلي قد خسر أمام الاتحاد السكندري بمجموع المباريات بنتيجة ٣-١، ليكتفي بالمركز الثاني والميدالية الفضية. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى إيهاب أمين هدافا لنهائي دوري السوبر

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