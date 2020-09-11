إبراهيم سعيد يهاجم كارتيرون بعد التعادل مع سموحة

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبي القلعة البيضاء والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني يتحملون نتيجة التعادل أمام سموحة.
وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "كارتيرون أخطأ فى إدارة المباراة عن طريق تغييراته إلى جانب استهتار اللاعبين الذين لم يظهروا بشكل مميز فى معظم أوقات المباراة".
وأضاف: "دخول محمد عنتر الملعب كان سبب فى تفكك فريق الزمالك وكان يجب عدم مشاركته فى هذه المباراة وخاصة فى هذا التوقيت".
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