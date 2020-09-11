رضا عبدالعال: لم أشعر بوجود "أوباما" أمام سموحة

فتح رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، النار على يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب القلعة البيضاء بسبب أدائه المتواضع فى مباراة سموحة.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "تغييرات كارتيرون الخاطئة كانت سببا فى تعادل الزمالك مع سموحة، ولم يكن له تأثير على الإطلاق فى المباراة وإدارتها بشكل جيد".

وأضاف: "يوسف أوباما بعيد عن مستواه فى الفترة الأخيرة، ولم أشعر بتواجده فى الملعب أمام سموحة، وتسبب فى هدف التعادل للفريق السكندري".