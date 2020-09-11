أول تعليق من حسام حسن عقب هدفين مباراة سموحة والزمالك

اعتبر حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن عودته للتهديف في مرمى الزمالك، خطوة تعطيه الثقة للتواجد ضمن صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وسجل حسام حسن هدفين لفريقه، ضمن ثلاثية تعادل بها سموحة أمام الزمالك في الجولة الـ26 لمسابقة الدوري، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح حسام في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة، أن نقطة أمام الزمالك في ظل المباريات الصعبة المتتالية خطوة إيجابية.

وأكمل: "الفوز في أي مباراة تفرق كثيرًا، 3 نقاط من الممكن أن تصعد بك أكثر من مركز".

Advertisements

وأضاف: "جميع اللاعبين والجهاز الفني ساعدوني من أجل التهديف وتحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك".

وقدم مهاجم سموحة، الشكر لأحمد سامي المدير الفني الجديد للفريق: "هو من صعدني مع فريق طلائع الجيش، تعامل معي نفسيا بشكل جيد قبل المباراة، ومعي صلاح محسن، وحسن مكي للعودة للتهديف مرة أخرى".

وارتفع رصيد سموحة لـ33 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الزمالك إلى 49 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري.