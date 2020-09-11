كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن طلب البرازيلي ريكاردو المدير الفني الجديد للنادى الإسماعيلى، قيادة الفريق فى مباراته الهامة أمام الأهلى مساء الجمعة.
وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "ريكاردو يسعي لاستغلال الاهتمام الإعلامي والضوء المسلط على مباراة الأهلي والإسماعيلي، حيث يري أن تحقيق نتيجة إيجابية سيمنحه دفعة هائلة في بداية توليه المسؤولية، وفي حالة الخسارة لن يتم توجيه أي لوم له باعتباره متولي المسؤولية قبل اللقاء بساعات".
وأكد ياسين أن عقد ريكاردو مع الإسماعيلي مدته موسم ونصف الموسم، يحصل خلالها المدير الفني علي 15 ألف دولار شهريًا، ولا يتضمن العقد شروطا جزائية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عمر ربيع ياسين: ريكاردو يقود الإسماعيلي أمام الأهلي والمدرب يحصل على 15 ألف دولار شهريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.