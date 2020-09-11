نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونفي اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، وصول أي عرض رسمي لمحمد ابراهيم صانع العاب الفريق، للانتقال لأي ناد خلال فترة الانتقالات المقبلة، سواء من النادي الأهلي، أو ناد اخر.

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وقال سليم في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "متمسكين ببقاء إيهاب جلال مع الفريق، لوجود تفاهم وزاضح مع اللاعبين والادارة".

وتابع: " إيهاب جلال لم يحصل على الفرصة كاملة مع الزمالك ولو تواجد مع الفريق من أول الموسم لحقق إنجازات كبيرة، وانتقاله وسط الموسم كان غلطة كبيرة".