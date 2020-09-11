نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر سيتي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد الإسباني أعرب عن إهتمامه بالجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار موقع le10sport الفرنسي إلى أن ذلك يأتي على الرغم من قرار ريال مدريد بعدم إبرام أي تعاقدات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الموقع الفرنسي أن الاتجاه السائد داخل قلعة سانتياجو برنابيو في الصيف الحالي هو جمع الأموال من بيع اللاعبين وهو ما تمثل في أشرف حكيمي الذي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي وخيمس رودريجيز الذي انضم إلى إيفرتون الإنجليزي مع الاستعانة ببعض اللاعبين المعارين.
وأكد الموقع الفرنسي أن إدارة ريال مدريد تواصلت بالمحيطين برياض محرز لمعرفة موقف نجم وقائد منتخب الجزائر من الانضمام إلى صفوف الميرنجي في الموسم المقبل.
وأفاد الموقع الفرنسي بأن ريال مدريد لم يرسل أي عرض لمانشستر سيتي حتى الآن وليس من الواضح ما إذا كان المان سيتي سيوافق على التخلي عن رياض محرز بعد أن رحل ليروي ساني إلى بايرن ميونخ الألماني.
وألمح الموقع الفرنسي أن رياض محرز يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023 ويعتبر عنصرًا مهماً في تشكيلة الإسباني جوسيب جوارديولا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر سيتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.