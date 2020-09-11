نجم الزمالك السابق يهاجم كارتيرون بعد التعادل مع سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - أرجع طارق السيد نجم الزمالك السابق، تعادل الفارس الأبيض مع سموحة، إلي التعديلات التي أجراها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال المباراة، علاوة على قلة الخبرات بعد الدفع بعدد من اللاعبين الشباب.
وقال السيد خلال ظهوره في برنامج نمبر وان الذي يقدمه الاعلامي عمر ربيع ياسين علي قناة النهار: "كارتيرون اجري عدد من التغييرات افقدت الزمالك سيطرته علي المباراة، بالاضافة إلي عدم امتلاك اللاعبين الشباب الذين شاركوا في اللقاء للخبرات اللازمة للتعامل مع مثل هذه المواقف".
وتعادل الزمالك مع سموحة بثلاثة أهداف لمثلهم في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري.
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