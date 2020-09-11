نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحسم الصفقة المدمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن توصل إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي لاتفاق نهائي مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي على بنود عقده تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن خاليدو كوليبالي ارتبط بالرحيل عن صفوف نابولي في الصيف الحالي وسط اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد معه.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن مانشستر سيتي سيعمل على إقناع إدارة نابولي بحسم صفقة النجم السنغالي في أسرع وقت ممكن.

Advertisements

وأوضح الموقع الإيطالي أن خاليدو كوليبالي سيحصل في عقده مع مانشستر سيتي على مبلغ يبلغ قدره 12 مليون يورو كراتب سنوي، حيث سيحصل على 9 مليون يورو بالإضافة إلى 3 مليون آخرين كمكافآت.

وأكد الموقع الإيطالي أن مانشستر سيتي سيعرض على نابولي مبلغ 70 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات خاليدو كوليبالي.

وألمح الموقع الإيطالي أن نابولي يرغب في الحصول على مبلغ 75 مليون يورو من أجل بيع النجم السنغالي ولكن سيحاول المان سيتي التوصل لاتفاق مع النادي الإيطالي للإعلان عن ثالث صفقاته الصيفية بعد فيران توريس وناثان أكي.