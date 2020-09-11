فرج عامر: لن أبيع حسام حسن داخل مصر وصلاح محسن تغيب عن مواجهة الزمالك للإصابة

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه لن يستغني عن حسام حسن مهاجم الفريق لأي نادي مصري خلال فترة الانتقالات المقبل، مشددًا أن اللاعب قريب من أحد الأندية الخارجية.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: " حسام حسن مهاجم متميز ولديه عروض من بعض الدول الخارجية، ونجح في الظهور بمستوى متميز خلال مباراة الزمالك".

وأرجع عامر غياب صلاح محسن عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة.