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لابورتا يحسم موقفه من الترشح على انتخابات برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - حسم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني الأسبق، موقفه من الترشح على منصب رئاسة النادي الكتالوني، خلال الانتخابات التي ستجرى في مارس المقبل.

لابورتا ترأس مجلس إدارة برشلونة في الفترة بين عامي 2003 وحتى 2010، وابتعد عن المشهد لفترة قصيرة، قبل أن يعود ويخسر انتخابات 2015  أمام الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية في النادي الكتالوني، يوم 15 مارس من العام المقبل 2021.

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وأعلن لابورتا، من خلال مقابلة أجراها مع إذاعة كادينا سير، أنه عازم على الترشح في الانتخابات القادمة.

وأضاف، أنه يحضر لمشروع جديد مع برشلونة، بالاضافة لاختيار فريق العمل الذي يرافقه.

وشهدت حقبة لابورتا العديد من النجاحات داخل النادي الكتالوني، أبرزها الفوز بالدوري الإسباني في 4 مناسبات، ودوري أبطال أوروبا مرتين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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