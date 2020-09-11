مراقب مباراة سموحة والزمالك يمنع كارتيرون من حضور المؤتمر الصحفي

رفض محمد خميس مراقب مباراة سموحة والزمالك في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز حضور الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك المؤتمر الصحفي لمباراة الفريقين التي أقيمت ببرج العرب. وشدد المراقب للمدير الفني للفريق الأبيض وقال :" وقتك انتهى واذا دخلت للمؤتمر سيتم شطبي ". واضاف مراقب المباراه " هذه هي لائحة اتحاد الكرة المصريه وانت تأخرت عن ميعادك " وتعادل سموحة مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما . ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى ٥٢ نقطة بجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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