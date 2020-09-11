مؤمن زكريا يوجه رسالة خاصة لـ الجماهير ومجلس إدارة الأهلي واللاعبين..فيديو

كشف الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن رسالة مؤمن زكريا نجم الاهلي لـ الجمهور عقب حضوره امس لـ مقر النادي بالجزيرة، وقام الجهاز الفني واللاعبون بالاحتفاء به داخل غرفة خلع الملابس، وإحضار «تورتة كبيرة» مزينة بصورته، وسط تصفيق جميع اللاعبين وكلمات الترحيب التي رسمت السعادة على وجه اللاعب، خاصة مع دعوات الجميع له بالشفاء، وتجاوز الظروف الصحية الحالية التي يمر بها.

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مؤمن زكريا طلب منه ان يوصل رسالته لـ الجماهير ومجلس ادارة الاهلي واللاعبين

وأضاف أن مؤمن زكريا يوجه رسالة شكر لـ الادارة ولاعبي الفريق على حسن الاستقبال امس وكل ما قدموه له بالاضافة لـ شكر خاص للجماهير على دعمه طوال الفترة الماضية.

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وأكمل أنه طلب من الجميع الدعاء له خلال الفترة المقبله في ظل حاجته الشديده للدعاء خلال رحلته العلاجية اكتوبر المقبل في امريكا.

قام العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وبصحبته عماد حلمي، المدير المالي، ونائبه عبد العزيز طاحون، في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بتسليم مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي ثلاث سنوات كاملة خالصة الضرائب، وشاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته.

جاء ذلك بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، وتأكيدا لمساندة الأهلي ودعمه لابنه مؤمن زكريا، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.