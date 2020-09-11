كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل الرحلة العلاجية لـ مؤمن زكريا نجم فريق الاهلي خلال الفترة المقبلة . وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مؤمن زكريا سيسافر نهاية شهر اكتوبر المقبل لـ امريكا لمواصلة علاجه هناك. وأضاف شوبير أن مؤمن زكريا سبق و سافر لـ امريكا وكان من المفترض ان يسافر مره اخرى ولكن ظروف فيروس كورونا اخرت الامر ولكنه سيواصل العلاج مره اخرى. وأكمل أن تركي الـ شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية متكفل بـ علاج نجم الاهلي حتي الان قائلا " يجب أن نعطي كل ذي حق حقه ".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر آخر أكتوبر المقبل.. شوبير يكشف عن تفاصيل رحلة مؤمن زكريا العلاجية لـ أمريكا.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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