أحمد سامي: لست راضيا عن أداء سموحة أمام الزمالك.. وحسام حسن يستحق المنتخب

قال أحمد سامي المدير الفني لسموحة إن هناك الكثير من الأشياء التي لم يكن راضيا عنها في لقاء فريقه ضد الزمالك ولكنه أبدى سعادته بالتعادل.

واقتنص سموحة تعادلا مثيرا من الزمالك بعدما تعادل معه إيجابيا بثلاثة أهداف لكل منهم في ملعب برج العرب اليوم الخميس في الجولة 26 من الدوري.

وقال أحمد سامي لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "في الشوط الأول كان هناك أخطاء كثيرة وتمريرات مقطوعة وقلة في الفرص".

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