وليد سليمان يهنئ أشرف عبد العزيز بعيد ميلاده

شارك وليد سليمان نجم النادى الاهلي، جمهوره بصور جديد له عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر وليد سليمان بصحبة أشرف عبد العزيز محامي صانع ألعاب الأهلي وعلق قائلًا "كل سنه وانتا طيب يا معالي الوزير وعقبال مليون سنه".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حرس الحدود في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي يوم الجمعة مع الإسماعيلي باستاد الجيش ببرج العرب على أن يواجه في ذات الملعب الاتحاد السكندري يوم الاثنين مباشرة.