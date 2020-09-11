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تأكد إصابة إسلام أبو سليمة بقطع في الرباط الصليبي

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أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها إسلام أبو سليمة نجم خط دفاع المصري  بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي وذلك على خلفية إصابته في مباراة الأمس أمام بيراميدز.

هذا ويدرس مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية حاليًا كافة الخيارات التي من شأنها سرعة إجراء اللاعب للعملية الجراحية وما يليها من خطوات وأهمها البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية.

كان إسلام أبو سليمة نجم خط دفاع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خضع بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى علاج الركبة لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لتحديد مدى إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته بمباراة المصري وبيراميدز التي جرت على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهت بفوز المصري بهدف للاشئ.

من جهته أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق أن تشخيصه المبدئي هو إصابة اللاعب بإلتواء شديد في مفصل الركبة مع تمزق لأربطة الركبة تتضح مدى شدته من خلال التقرير الطبي لأشعة الرنين المغناطيسي التي سيجريها اللاعب .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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