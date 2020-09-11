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نجم بايرن ميونيخ يحدد شروطه من أجل البقاء

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ الألماني وبطل أوروبا في الموسم الماضي لم يحسم بعد مستقبل نجم الفريق النمساوي ديفيد ألابا الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في صيف 2021.

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وأفادت صحيفة كيكر الألمانية بأن بيني زاهافي وكيل أعمال النجم النمساوي يطالب بعقد مدته 5 سنوات وبراتب يبلغ 25 مليون يورو في الموسم.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن القيمة الإجمالية لعقد النجم النمساوي ستكون 125 مليون يورو على مدار 5 مواسم في حين يرفض مسئولو النادي البافاري الموافقة على هذه الشروط.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن العديد من الأندية الأوروبية أعربت عن رغبتها في التعاقد مع ديفيد ألابا البالغ من العمر 27 عامًا على رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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