نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجمان الإماراتي يطلب استعارة نجم الزمالك المعار في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن تلقى الزمالك عرض رسمى من نادي عجمان الاماراتي، لاستعارة الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلي الاتحاد السكندري، مقابل مليون دولار، مناصفة بين اللاعب والنادى.
وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار، أن الأزمة التي تواجه مسؤولي الزمالك حاليأً هي كيفية اقناع الاتحاد السكندري بانهاء اعارة سيسيه فى الفترة المقبلة، في ظل رغبة عجمان فى الحصول على خدمات اللاعب في الوقت الحالي، نظرًا لقرب انطلاق الدورى الاماراتي فى اكتوبر المقبل.
وتعادل الزمالك مع سموحة بثلاث أهداف لمثلهما ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.
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