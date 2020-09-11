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نبأ صادم لبرشلونة بشأن أوباميانج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ صادم لبرشلونة بشأن أوباميانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي برشلونة الإسباني نبأ صادم في الساعات القليلة الماضية بشأن الجابوني بير إيمريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي.

وكان برشلونة قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع أوباميانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط هجوم الفريق.

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وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أوباميانج وافق على تجديد عقده مع نادي أرسنال والذي ينتهي بنهاية عام 2021 المقبل.

وأكدت الصحيفة أن أوباميانج سيقوم بتجديد عقده مع أرسنال لمدة 3 مواسم مقبلة مقابل الحصول على مبلغ 250 ألف جنية إسترليني كراتب أسبوعي مع الجانرز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يعلن نادي أرسنال بشكل رسمي عن تجديد عقد أوباميانج خلال الأيام القليلة المقبلة عقب حسم كافة الأمور مع اللاعب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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