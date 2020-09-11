سعيد: رغبة رمضان حسمت انتقاله لبيراميدز ونسعى لحصد لقب الدوري وأفريقيا في الموسم الجديد

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على أن رغبة رمضان صبحي لاعب الفريق الجديد، هي التي حسمت
انتقاله لنادي بيراميدز، لمدة خمس سنوات بداية من الموسم المقبل.
وكشف سعيد خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار، أن هدف الفريق خلال الموسم الجديد هو حصد الدوري، والمنافسة علي اللقب الافريقي.
نجح فريق المصري البورسعيدي، في الفوز على نظيره بيراميدز، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت علي ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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