نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الدوري الإنجليزي: ميسي قدم لنا معروفًا البقاء في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث النجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن أنباء إنتقال المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة إلى البريمرليج.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة " ديلي أكسبريس " البريطانية قال نجم توتنهام " ميسي قدم لنا معروفًا بالبقاء في برشلونة " .

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وأضاف :" إنه كان من الرائع أن يتابع ليونيل ميسي نيته الانسحاب من برشلونة وربما اللعب في إنجلترا ، لكنه سعيد لأن توتنهام لن يضطر إلى مواجهته هذا الموسم".

أردف :" في الدوري الإنجليزي الممتاز لدينا الكثير من اللاعبين والمدربين الرائعين ، وكان من الرائع رؤية أفضل اللاعبين على الإطلاق يلعبون هنا".

يذكر أن ميسي سرعان ما تراجع عن قرار الرحيل بعد محادثات بين والده ووكيله خورخي ومجلس إدارة برشلونة بشأن نزاع تعاقدي كان من الممكن أن يؤدي إلى ذهاب الطرفين إلى المحكمة.