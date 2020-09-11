نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يُوجه رسالة إلى ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بفكرة إنتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني إلى أحد عمالقة البريمرليج في حال الرحيل عن برشلونة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة " ديلي أكسبريس " البريطانية قال هاري كين :" سيكون ميسي إضافة كبيرة إلى الدوري الانجليزي، لطالما استمتع الكثيرون هنا بلعبه ".

وأضاف :"لم أكن أعرف الوضع برمته ، أعلم أنه كان هناك الكثير من الحديث عن ذهابه إلى مانشستر سيتي لكن هذا لم يحدث في النهاية".

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وتابع :" من الواضح أن الدوري الإنجليزي الممتاز في مكان رائع ، فلدينا بعض من أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم لذا يمكنني أن أرى كيف يمكن أن يكون جذابًا للاعبين ".

واردف:"من يدري - قد يحدث ذلك في المستقبل. كل ما أعرفه هو أنه ربما يكون الأفضل على الإطلاق أو الأفضل على الإطلاق.

واختتم :"لقد لعبت ضده من قبل وهو حقًا لاعب رائع. لذلك كان من الممكن أن يقدم لنا معروفًا أنه بقي في برشلونة".