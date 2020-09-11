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مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي مساء اليوم في الدوري المصري

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تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الجمعه لـ استاد برج العرب لـ متابعه مباراة الأهلي والاسماعيلي ضمن مباريات الجوله الـ 26 من بطولة الدوري المصري موسم 2019 - 2020.

وأعلن المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي القائمة ومكونة من  محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسة المرمي ومعه أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، أيمن أشرف، محمود وحيد وعمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي «أفشة»، حمدي فتحي، عربي بدر، وليد سليمان، محمود عبد المنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، جيرالدو وجونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي.

ومن المتوقع ان يكون التشكيل كالتالي  :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

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خط الوسط: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الدفاع : أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ وأليو بادجي 

خط الهجوم : مروان محسن

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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