رسميا الوداد المغربي يفسخ تعاقده مع جاريدو قبل مواجهة الأهلي

أعلن نادي الوداد المغربي عن فسخ التعاقد مع خوان جاريدو المدير الفني للفريق بالتراضي بين الطرفين عقب اجتماع جمعهما مساء أمس الخميس.

وأكد نادي الوداد في بيان رسمي أنه تم الاتفاق مع جاريدو على تسوية المستحقات المالية حيث وجه النادي له الشكر على كل ما قدمه للفريق طوال الفترة الماضية .

وسارع الناصيري إلى إقالة جاريدو، بسبب سوء النتائج التي أضاعت على الفريق الأحمر صدارة الدوري، آخرها التعادل الذي لم ينلْ إعجاب الجمهور العاشق لفريق الوداد الرياضي.

ويحتل الوداد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 41 نقطة.

وينتظر الوداد مباراة هامة أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا شهر اكتو