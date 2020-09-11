بعد زيارته للأهلي.. إسلام الشاطر يدعم مؤمن زكريا .. حب الناس نعمة

وجه إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق رسالة دعم لصديقه بالفريق مؤمن زكريا بعد تكريمه امس من جانب النادي الأهلي. ونشر اسلام الشاطر صورة لمؤمن زكريا عبر "انستجرام" أثناء احتفال لاعبو النادي الأهلي بزيارة مؤمن للقلعة الحمراء وعلق "‏صوره مفرحه .... ربنا يقومك بالسلامه وترجع احسن من الاول الناس كلها بتحبك ... وحب الناس نعمه" وأحضر لاعبو الأهلي "تورتة" كبيرة تحمل صورة مؤمن زكريا داخل غرفة ملابس الفريق بالجزيرة، وقاموا بتقليد احتفال اللاعب الشهير. وتوقف مؤمن زكريا عن لعب كرة القدم مؤخرا، بسبب معاناته من ضمور في العضلات. وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي أنهي إجراءات تجهيز شيك بنكي للاعب بقيمة تعاقده كاملًا بعد أن حصل على موافقة وزارة الشباب والرياضة.

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