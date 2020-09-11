رامي ربيعة يوجه رسالة دعم لـ مؤمن زكريا

وجه رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي رسالة دعم لصديقه بالفريق مؤمن زكريا بعد تكريمه اليوم من جانب النادي الأهلي.

ونشر رامي ربيعة صورة له مع مؤمن زكريا عبر "انستجرام" من داخل النادي الأهلي أثناء احتفال لاعبو النادي الأهلي بزيارة مؤمن زكريا للقلعة الحمراء اليوم، الخميس وعلق "ربنا يجبر بخاطرك كل واحد فيكم جبر الخواطر"

وأحضر لاعبو الأهلي "تورتة" كبيرة تحمل صورة مؤمن زكريا داخل غرفة ملابس الفريق بالجزيرة، وقاموا بتقليد احتفال اللاعب الشهير.

وتوقف مؤمن زكريا عن لعب كرة القدم مؤخرا، بسبب معاناته من ضمور في العضلات.

وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي أنهي إجراءات تجهيز شيك بنكي للاعب بقيمة تعاقده كاملًا بعد أن حصل علي موافقة وزارة الشباب والرياضة.