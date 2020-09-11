الارشيف / الرياضة

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قريب من الإعلان عن ضم ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

جاء ذلك حسب تأكيدات الإعلامي عمر ربيع ياسين، الذي أوضح أن الزمالك حصل على توقيع عبدالله بكري، ورجب بكار، ونبيل عماد دونجا، مؤكدا أن اللاعبين وقعوا على عقود مبدئية.

Advertisements

وأشار عمر في تصريحات إذاعية، إلى أن مسئولو القلعة البيضاء عرضوا 50 مليون جنيه لضم الثلاثي بشكل مبدئي.

ونوه على أنه في حال تم الحكم نهائيا لصالح الزمالك في قضية أحمد الشناوي، فإن مسئولو الأبيض يدرسون دفع مقابل مالي بالإضافة لقيمة غرامة الشناوي، مشيرا إلى أن المفاوضات لازالت جارية.

وكشف أن ثلاثي بيراميدز وقعوا على ورقة رغبة وعقود مبدئية، موضحا أنها ليس لها قيمة حال رفض بيراميدز الاستغناء عنهم في الميركاتو الصيفي، وأن العقود ستكون بلاقيمة بدون الاستغناء الموجه إلى الزمالك.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا