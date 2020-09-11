في ذكرى ميلاد مايسترو الكرة المصرية الـ 90 .. لقطات لا تنسى في مسيرة صالح سليم كـ لاعب في الأهلي

" مايسترو الكرة المصرية " مع بزوغ فجر اليوم الجمعة 11 - 9 -2020 تحل الذكرى الـ 90 لـ ميلاد صالح سليم أسطورة الأهلي الخالدة دائما حيث يعد واحدًا من أهم من صنعوا تاريخ النادي الأهلي العريق.
ويعد صالح سليم هو صاحب مقولة "الأهلي فوق الجميع" حيث كان حريصًا على الحفاظ دائما وأبدًا على هيبة وكيان النادي الأهلي وله العديد من المواقف في هذا الشأن.
ولد صالح سليم يوم 11 سبتمبر 1930 في حي الدقي لأسرة متوسطة حيث كان يعمل والده طبيبًا وهو محمد سليم ووالديه السيدة الفاضلة زين الشرف وانضم للنادي الأهلي كناشئ منذ أن كان طالبا في المرحله الابتدائية حيث كان يمتلك مؤهلات وإمكانيات للاعب كرة قدم مميز.
واستمر في ناشئي الاهلي حتى وصل لـ المرحلة الثانوية حيث انضم كناشئ في الفريق الأول موسم 1944 وتدرب تحت قيادة مختار التتش حتى موسم 1947 حيث شارك لأول مرة في مباراة أمام فريق المصري وأحرز هدفا.
أما أول مباراة رسمية شارك بها كانت أمام يونان إسكندرية في الدوري المصري موسم 1948 وأدى جميع المطلوب منه خلال المباراة بنجاح لافت للنظر.
و قاد صالح سليم فريق الأهلي للتتويج بـ لقب الدوري المصري 9 مرات متتالية و بكأس مصر 8 مرات وفي موسم 1961 حقق مع الفريق كأس الجمهوريه العربية.
وأحرز صالح سليم مع الأهلي في الدوري 78 هدفا و14 في بطولة كأس مصر بالإضافة لـ رقمه القياسي في مرمى الإسماعيلي بـ 7 أهداف خلال مباراة واحدة.
وفي موسم 1963 احترف صالح سليم في فريق جراتس النمساوي وحقق إنجازات رائعة أبرزها تسجيل 6 أهداف في مباراة واحدة ولكنه عاد سريعا لمصر لعدم قدرته على التعايش مع الأجواء الأوروبية.
وعلى مستوى المنتخب الأول حقق صالح سليم العديد من الإنجازات التي لا تنسى حيث قاد المنتخب للتتويج بـ كأس الأمم الأفريقية 1959 كما شارك في دورة الألعاب الأوليمبية والدوري العربية موسم 1961
وفي موسم 1965 قرر صالح سليم الانضمام لـ فريق الترسانة ولكنه لم يستطع اللعب لفريق آخر غير الأهلي واستمر في الفريق حتى موسم 1967 وأعلن اعتزاله، وأقيمت مباراة اعتزاله 1980 بسبب ظروف النكسة حيث أقيمت مباراة اعتزال جماعي لعدد كبير من أساطير الكرة المصرية.
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