الارشيف / الرياضة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي والإسماعيلي على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري موسم 2019 -2020 

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت". 

وأعلن المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي القائمة ومكونة من  محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسة المرمي ومعه أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، أيمن أشرف، محمود وحيد وعمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي «أفشة»، حمدي فتحي، عربي بدر، وليد سليمان، محمود عبد المنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، جيرالدو وجونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي.

وعلى الجانب الاخر قرر البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ومعاونه ردلفو مايا،  السفر  مع الفريق في حافلته لمؤازرتهم أمام الأهلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من مسابقة الدوري العام.

أتم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجراءات التعاقد بصفة رسمية مع البرازيلي “هيرون ريكاردو” مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي “ديديه جوميز”.

ويتصدر النادى الاهلى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 68 نقطة بينما  يحتل الاسماعيلي المركز العاشر برصيد ٣٠ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا