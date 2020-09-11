شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز للتعاقد مع فايلر .. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة مفاوضات نادي بيراميدز للتعاقد مع رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي خلال الفترة الحالية.
وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن هناك أحاديث ترددت بشدة عن سعى بيراميدز للتعاقد مع فايلر خاصة مع قرب حسم الأهلي لـ لقب الدوري المصري.
وأضاف أنه سبق واجتمع بـ فايلر ولديه يقين انه من الصعب ان يتخذ فايلر مثل تلك الخطوة حيث انه شخص محترف وملتزم بعقده مع الأهلي
وأضاف أن نادي بيراميدز ايضا نادي كبير ومن الصعب ان يسعى للتعاقد مع مدرب مازال عقده ساري مع فريقه مشددا ان صفقة رمضان صبحي تمت عقب انتهاء عقد اللاعب مع الأهلي.
وأكمل أن بيراميدز مطالب بضرورة ان يصدر بيان رسمي لـ نفي تلك الشائعات في اقرب وقت مشددا ان استمرار تردد تلك الشائعات غير مقبول مطلقا.
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