محمود كهربا يهنئ أشرف عبد العزيز بعيد ميلاده.. عيد ميلاد سعيد يا كينج

شارك محمود كهربا نجم النادى الاهلي، جمهوره بصور جديد له عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمود كهربا بصحبة أشرف عبد العزيز محامي صانع ألعاب الأهلي وعلق قائلًا "عام سعيد يا كينج"

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حرس الحدود في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي اليوم الجمعة مع الإسماعيلي باستاد الجيش ببرج العرب على أن يواجه في ذات الملعب الاتحاد السكندري يوم الاثنين مباشرة.