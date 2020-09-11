تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

يواجه فريق الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب ضمن مباريات الجوله الـ 26 من بطولة الدوري المصري موسم 2019 - 2020 .

والتقي الفريقان من قبل في بطولة الدوري المصري في 116 مباراة فاز الأهلي في 60 مباراة و الاسماعيلي في 22 وتعادلا في 33 مباراة.

سجل الاهلي 169 في شباك الإسماعيلي مقابل 94 في شباك الأهلي.

وحقق فريق الأهلي الفوز في مباراة الفريقين في الدور الاول موسم 2019 - 2020 بهدف نظيف بـ اقدام وليد سليمان.

يعد محمد بركات وعوض عبدالرحمن هدافي الاسماعيلي في شباك الاهلي برصيد 5 اهداف .