نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون يوم 21 سبتمبر المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وسيبدأ مانشستر سيتي مبارياته في البريميرليج من الجولة الثانية، وذلك من أجل اتخاذ فريق مانشستر راحة أكبر بعد نهايته الموسم الماضي بشكل متأخر، بسبب بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن فريق بيب جوارديولا يسعى لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة بعد خسارته في النسخة الماضية لصالح نادي ليفربول.