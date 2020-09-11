الارشيف / الرياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون يوم 21 سبتمبر المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وسيبدأ مانشستر سيتي مبارياته في البريميرليج من الجولة الثانية، وذلك من أجل اتخاذ فريق مانشستر راحة أكبر بعد نهايته الموسم الماضي بشكل متأخر، بسبب بطولة دوري أبطال أوروبا. 

يذكر أن فريق بيب جوارديولا يسعى لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة بعد خسارته في النسخة الماضية لصالح نادي ليفربول.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا