نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سامي يكشف أسباب رحيله عن طنطا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن سر رحيله عن نادى طنطا بعد 5 أيام فقط من تولى المسئولية الفنية لأبناء السيد البدوى.
وقال سامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الناس فهمت رحيلى عن طنطا غلط، و فايز عريبى رئيس نادي طنطا رجل محترم، وعندما التحقت بطنطا دربت الفريق وخضت مباراتين فى 4 أيام ولكن اعتذرت لأنه لم يكن هناك إعداد جيد للاعبين ولذلك لن تستطيع أن تستمر تحت الضغط".
وأضاف: "سبب اعتذارى أيضاً أنه طوال 4 أيام لم يكن هناك عقد مع طنطا ولا أى التزام، ولم أحصل على مقدم عقد من إدارة النادي على الإطلاق".
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