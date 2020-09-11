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أحمد سامي يكشف أسباب رحيله عن طنطا

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن سر رحيله عن نادى طنطا بعد 5 أيام فقط من تولى المسئولية الفنية لأبناء السيد البدوى.

 

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وقال سامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الناس فهمت رحيلى عن طنطا غلط، و فايز عريبى رئيس نادي طنطا رجل محترم، وعندما التحقت بطنطا دربت الفريق وخضت مباراتين فى 4 أيام ولكن اعتذرت لأنه لم يكن هناك إعداد جيد للاعبين ولذلك لن تستطيع أن تستمر تحت الضغط".

 

وأضاف: "سبب اعتذارى أيضاً أنه طوال 4 أيام لم يكن هناك عقد مع طنطا ولا أى التزام، ولم أحصل على مقدم عقد من إدارة النادي على الإطلاق".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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