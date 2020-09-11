خالد عبد العزيز عن واقعة المجند في القطار: تحلى بالانضباط والالتزام .. ولم يسء التصرف

وكتب خالد عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: الإنضباط الذى إتسم به الشاب المجند فى واقعة القطار سواء عسكريًا فى الإلتزام بالزى كاملًا أنيقًا بالكاب والحقيبة وحلاقة الشعر الميرى أو أخلاقيًا فلم يسء التصرف لا قولًا ولا فعلًا أو إجتماعيًا فى إرتدائه الكمامة ورفضه خلعها كلها أمور تستحق الإشادة والتحية وتنم عن تدريب وإعداد متميز"

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