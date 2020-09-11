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مصر المقاصة يواجه طنطا بالدوري

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يحل فريق مصر المقاصة ضيفا ثقيلا على نظيره طنطا، اليوم، الجمعة، في تمام السادسة مساء، على ملعب "طنطا الرياضي"، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى فريق طنطا بقيادة مدربه إيهاب جلال لمواصلة انتفاضته في الدوري بتحقيق الفوز في لقاء الليلة، للتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل يطمح مصر المقاصة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام كتيبة إيهاب جلال، للحفاظ على آماله، في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

كانت إدارة طنطا أعلنت الثلاثاء الماضي، عودة أيمن المزين لتدريب الفريق خلفا لـ أحمد سامى الذي تولي قيادة سموحة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 18 والأخير بـ 17 نقطة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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