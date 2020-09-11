الدوري الممتاز.. الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره على حساب نادي مصر

يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا على نظيره نادي مصر، اليوم، الجمعة، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في لقاء الليلة، بعد السقوط أمام مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح نادي مصر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سيد البلد، للحفاظ على فرصه في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 18 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز طنطا مع المقاصة، طلائع الجيش مع الجونة، الأهلي مع الإسماعيلي.