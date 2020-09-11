بدون صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الثالث للموسم الجديد.. فيديو وصور

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي تويتر، فيديو وصور لقميص الفريق الثالث، المستوحي من أعلام جماهير الفريق موسم 1977، والذي توج فيه الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.
ولم يتواجد النجم المصري محمد صلاح في البوستر الدعائي لقميص ليفربول الجديد، رغم الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الملك المصري.
وظهر على البوستر الدعائي كلا من روبرتو فيرمينو وتشامبرلين وألكسندر أرنولد وروبرتسون.
ويستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة ليدز يونايتد، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.
يذكر أن ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد غياب 30 عاما.
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