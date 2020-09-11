رسميا.. رفع عقوبة إيقاف ميسي مع منتخب الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، رفع عقوبة الإيقاف الدولي عن نجم التانجو ليونيل ميسي. كان اتحاد أمريكا الجنوبية " كونيمبول" قرر إيقاف ميسي بعد طرده أمام تشيلسي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكوبا أمريكا 2016، واتهامه للاتحاد القاري بالفساد. وطبقا للعقوبة يغيب ليونيل ميسي عن مباراة الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2018 المقرر لها 8 أكتوبر المقبل، إلا أن الاتحاد الأرجنتيني أصدر بيانا رسميا أكد فيه رفع عقوبة الإيقاف عن ميسي من قبل الكونيمبول. ويستعد ليونيل ميسي حاليا رفقة فريق برشلونة لانطلاق مسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.

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