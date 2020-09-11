بعد إصابته بكورونا.. تحسن الحالة الصحية لـ خالد مرتجي

كشفت مصادر خاصة أن هناك تحسنا ملحوظا في الحالة الصحية للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا. وقالت المصادر إن مرتجي بدأ يتعافي من الإصابة بالفيروس بعد أن خضع لعزل منزلي طوال الفترة الماضية . وأضافت المصادر أن مرتجي لا يزال يلازم المنزل بالرغم من اقتراب تعافيه بصورة كبيرة . ويلتقي النادي الأهلي مع الإسماعيلي اليوم بإستاد برج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري.

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